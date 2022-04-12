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1 час назад

Сосудистые звездочки названы сигналами десяти болезней

Диана Товсепова

Практически у 80% женщин от 20 до 30 лет на теле можно заметить сосудистые звездочки. Врач-гематолог, терапевт первой категории Олег кузнецов рассказал изданию «Доктор.Питер» о том, сигналами каких болезней могут стать сосудистые звездочки.

Сосудистые звездочки названы сигналами десяти болезней
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Увеличение количества сосудистых звездочек на теле может говорить о следующих болезнях:

• варикозная болезнь (поражение вен в области нижних конечностей, половых органов и даже живота, груди);

• инфекционные заболевания (ВИЧ и СПИД, сифилитическое поражение);

• онкологические патологии;

• купероз;

• тяжелые поражения печени (цирроз, фиброз);

• заболевания соединительной ткани;

• патологии аутоиммунного характера (например, системная красная волчанка);

• розацеа;

• сахарный диабет (и многие другие эндокринные патологии);

• радиоактивное облучение с последствиями в виде лучевой болезни.

Если же человек здоров, звездочки могут появляться из-за беременности, набора веса, сидячего образа жизни, длительных перелетов, неудобной обуви, курения, физических перегрузок, долгого дефицита витамина С, изменения гормонального фона при климаксе, приема оральных контрацептивов.

При этом вероятность появления новых сосудистых звездочек увеличивается с возрастом. Особенно ярко это проявляется у женщин, потому как у мужчин кожа 30% плотнее.

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