Назван способ снизить риск возникновения инфарктов

Кардиолог Сергей Бойцов рассказал, что необходимо делать, чтобы существенно снизить риск инфаркта.

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Он утверждает, что дистанционный мониторинг артериального давления может снизить риск возникновения инфарктов и инсультов. Так же доктор отметил, что этот способ поможет снизить в целом смертность по всей стране. На протяжении последних лет в некоторых регионах страны уже экспериментально проводят такую диагностику, в ней успели поучаствовать почти 20 тысяч пациентов. Благодаря дистанционному измерению артериального давления снижается и частотность вызовов скорой помощи, ведь самой популярной причиной звонка в скорую было именно повышенное давление.

Напомним, что такой дистанционный метод ввели около года назад, и заключается он в том, что врачи бесплатно по ОМС выдают пациенту "умный" тонометр, которым человек самостоятельно дома измеряет артериальное давление. Прибор в автоматическом режиме передает полученные показатели лечащему врачу и тот может подкорректировать терапию, если это требуется, не дожидаясь, пока пациент придет на прием.