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1 час назад

Онколог раскрыл, как выявить рак на ранней стадии

Мира Маркина

Онколог Андрей Каприн перечислил признаки рака на ранних стадиях и посоветовал россиянам регулярно проходить скрининговые обследования. Внештатный онколог Минздрава и академик РАН рассказал о ранней диагностике в своем Telegram-канале.

Онколог раскрыл, как выявить рак на ранней стадии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Каприн утверждает, что россиянам от 45 лет минимум раз в год нужно делать анализ крови на гастропанель. Процедура поможет обнаружить рак желудка на ранних стадиях. Если потребуется, пациенту назначается гастроскопия.

При случаях рака в семье исследование стоит проводить уже с 40 лет. Также с 40 лет нужно ежегодно проводить компьютерную томографию курильщикам, чтобы "поймать" рак легких на ранних стадиях.

Анализ кала на скрытую кровь поможет выявить рак кишечника. Дополнительную процедуру, колоноскопию, советуют делать с 40 лет.

Женщинам с 20 лет советуют регулярно обследовать молочные железы у гинеколога. С 40 лет нужно раз в два года делать рентгеновскую маммографию. С достижения половой зрелости необходимо проводить ежегодный осмотр шейки матки на наличие раковой опухоли.

Мужчинам от 50 лет нужно ежегодно делать УЗИ органов малого таза и проводить анализ крови на простатический специфический антиген , либо на 10 лет раньше, если в семье был рак. Это поможет своевременно обнаружить рак предстательной железы

С 35 лет необходимо регулярно делать скрининг на дисфункцию щитовидки. Также ежегодно необходимо проводить самодиагностику состояния родинок.

Каприн отметил, что семь видов онкоскрининга включены в программу диспансеризации.

Ранее Мясников назвал симптомы похожего на инфаркт заболевания.

Болезни и лекарства,Андрей Каприн,РАН,
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