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3 часа назад

Названы способы облегчить симптомы сезонной аллергии

Мира Маркина

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева рассказала, что сможет уменьшить симптомы при сезонной аллергии.

Названы способы облегчить симптомы сезонной аллергии
Фото: pixabay.compixabay.com

Многие уже привыкла к ношению масок благодаря пандемии коронавируса, потому способ, озвученный терапевтом, не станет новостью. Татьяна Тарадеева утверждает, что именно маски, закрывающие органы дыхания в период прогулок на свежем воздухе в сезон цветения, уберегут чувствительных от проявления сильных симптомов аллергии.

Врач отметила, что аллергикам важно после каждого выхода на улицу менять одежду. Так же, строго не рекомендуется открывать окна в жаркую или ветреную погоду - пыльца таким образом может оказаться и внутри вашего дома. Если же без открытых окон не обойтись, завесьте окно влажной марлей или любой другой смоченной в воде тканью - она будет выполнять роль фильтра.

Помимо прочего, Тарадеева перечислила продукты, которые не стоит употреблять в сезон аллергии на пыльцу тем, кто ей подвержен: злаки, квас, хлеб, орехи и кукуруза. Это может спровоцировать усиление симптомов.

Тем, у кого аллергия на пыльцу сорных трав, стоит исключить из рациона мед, майонез, горчицу, шпинат, бананы и чеснок.

Ранее мы писали о том, что ь.

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