Названы способы отличить истинную гипертонию от ложной

Врач-кардиолог Владимир Пирожников объяснил, как тревожность и панические атаки маскируются под гипертонию. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

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Эксперт предупредил, что постановка диагноза «гипертония» невозможна без проведения суточного мониторирования артериального давления или выявления патологии внутренних органов (щитовидной железы, сосудов почек, надпочечников и других).

«К сожалению, гипертония не настолько безопасна. Это заболевание влияет на сердце, головной мозг, почки и глаза. Одним из самых опасных последствий игнорирования гипертонии является инфаркт и инсульт», — отметил врач.

«Ложная» гипертония – или кардионевроз – появляется на фоне повышенной тревожности, стресса или панических расстройств, объяснил кардиолог. Она не угрожает жизни человека, но также требует диагностики и лечения.

Отличить истинную гипертонию от ложной легко, считает эксперт. Очень часто пациенты с опасной гипертонией отказываются от лечения, поскольку оценивают собственное самочувствие, как «неплохое». Люди с кардионеврозом, напротив, очень чувствительны. Они подмечают малейшие изменения в самочувствии и чувствуют себя «то плохо, то еще хуже» вне зависимости от подобранного лечения.

Также стоит обратить внимание на повышенные показатели артериального давления. При истинной гипертонии их можно скорректировать правильно подобранной терапией. При ложной – скачки давления будут наблюдаться постоянно вне зависимости от приема препаратов. Пациентам с кардионеврозом стоит обратиться к неврологу или психологу, считает эксперт. Эти специалисты действительно могут помочь в данной ситуации.