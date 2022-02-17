Какие обследования надо пройти при гипертонии

Чаще всего такая распространенная болезнь как гипертония возникает из-за нарушения здоровья сосудов. Однако многие люди, которые годами страдают от этого заболевания, не могут узнать его настоящие причины из-за того, что у повышенного давления может быть масса других причин. О них — в материале "Рамблера".

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Гипертония может быть первичной и вторичной. Первая составляет 90% всех случаев хронически повышенного давления и является следствием сужения сосудов. Вторая составляет остальных 10% и появляется в результате различных заболеваний: гломерулонефрита, пиелонефрита, туберкулеза, тиреотоксикоза, атеросклероза аорты. Именно поэтому если вы заметили у себя повышенное давление, необходимо пройти первичные обследования для того, чтобы выяснить настоящую причину заболевания.

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Мониторинг артериального давления

Можно организовать самостоятельный мониторинг давления, а можно сделать это с помощью специального прибора, который в течение дня будет сам измерять ваше давление. Это нужно для того, чтобы врач выяснил, действительно ли у вас гипертония или давление поднимается лишь в стрессовых ситуациях или при физических нагрузках.

ЭКГ

Давление влияет, прежде всего, на работу сердца и сосудов. Поэтому, если вы подозреваете у себя гипертонию, вам нужно обязательно сделать ЭКГ сердца для того, чтобы убедиться в том, что сердечный ритм в норме. Это исследование также проводят при приступе повышенного давления для того, чтобы исключить наличие аритмий.

Исследование надпочеччников

Если причины вашей гипертонии выявить невозможно, возможно, она появилась в результате других заболеваний. Одними из самых распространенных являются заболевания надпочечников. Необходимо провести исследования этих органов: УЗИ и анализы на гормоны. Дело в том, что при избытке определенных гормонов (например адреналина или кортизола), надпочечники начинают работать хуже, Это может стать причиной повышенного артериального давления.

Исследования щитовидной железы