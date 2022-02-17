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1 час назад

Какие обследования надо пройти при гипертонии

Мария Каткова

Чаще всего такая распространенная болезнь как гипертония возникает из-за нарушения здоровья сосудов. Однако многие люди, которые годами страдают от этого заболевания, не могут узнать его настоящие причины из-за того, что у повышенного давления может быть масса других причин. О них — в материале "Рамблера".

Какие обследования надо пройти при гипертонии
Фото: РамблерРамблер

Гипертония может быть первичной и вторичной. Первая составляет 90% всех случаев хронически повышенного давления и является следствием сужения сосудов. Вторая составляет остальных 10% и появляется в результате различных заболеваний: гломерулонефрита, пиелонефрита, туберкулеза, тиреотоксикоза, атеросклероза аорты. Именно поэтому если вы заметили у себя повышенное давление, необходимо пройти первичные обследования для того, чтобы выяснить настоящую причину заболевания.

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Мониторинг артериального давления

Можно организовать самостоятельный мониторинг давления, а можно сделать это с помощью специального прибора, который в течение дня будет сам измерять ваше давление. Это нужно для того, чтобы врач выяснил, действительно ли у вас гипертония или давление поднимается лишь в стрессовых ситуациях или при физических нагрузках.

ЭКГ

Давление влияет, прежде всего, на работу сердца и сосудов. Поэтому, если вы подозреваете у себя гипертонию, вам нужно обязательно сделать ЭКГ сердца для того, чтобы убедиться в том, что сердечный ритм в норме. Это исследование также проводят при приступе повышенного давления для того, чтобы исключить наличие аритмий.

Исследование надпочеччников

Если причины вашей гипертонии выявить невозможно, возможно, она появилась в результате других заболеваний. Одними из самых распространенных являются заболевания надпочечников. Необходимо провести исследования этих органов: УЗИ и анализы на гормоны. Дело в том, что при избытке определенных гормонов (например адреналина или кортизола), надпочечники начинают работать хуже, Это может стать причиной повышенного артериального давления.

Исследования щитовидной железы

Еще один популярный орган, который провоцирует повышенное давление — щитовидная железа. И здесь все тоже связано с гормонами. Дело в том, что из-за повышенного содержания гормонов щитовидной железы в крови, может подняться артериальное давление. Именно поэтому необходимо сдать анализы для проверки ТТГ (гормоны щитовидной железы), а также сделать УЗИ этого органа.

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