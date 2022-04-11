Названы две главные причины развития онкологии

Врач-онколог Иван Карасев рекомендовал отказаться от курения и вредной пищи, чтобы не повышать риск возникновения раковых опухолей. Своим мнением эксперт поделился в Telegram-канале.

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Врач напомнил, что онкологические заболевания на начальных стадиях незаметны, а их симптомы часто путают с другими болезнями. Однозначно в группе риска находятся две категории граждан.

«Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание — 35%, на втором месте курение — 32%», — аргументировал свою позицию врач.

Онколог рекомендовал для выявления раковой опухоли на ранней стадии не пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию. А людям из группы риска и вовсе – сдавать тесты на онкомаркеры время от времени.