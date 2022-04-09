Кардиолог назвал признаки тихого инсульта

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал о том, чем опасен тихий инсульт и как его определить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт рассказал, что опасность тихого инсульта заключается в том, что его невозможно определить сразу. Он происходит из-за того, что из небольшого сосуда происходит небольшое кровоизлияние и начинает распространятся по внутричерепному пространству очень медленно.
"Как правило, это врожденное состояние, и человек может прожить долгие годы, многие десятилетия, ни сном ни духом не ведая, что у него имеются эти патологические изменения, которые никак не проявляют себя. Чаще всего они обнаруживаются во время патолого-анатомического вскрытия, когда человек умирает по поводу другого заболевания"
Хорошев отмечает, что симптомы тихого инсульта сначала могут проявляться незначительно, а потом человек начинает испытывать сильный дискомфорт. Все начинается с постоянной головной боли, могут также возникать эпилептические припадки.
"Человек начинает видеть зрительные вспышки, "звездочки", нити и так далее. Возникают слуховые галлюцинации: звон в ушах, шум, гул, звук падающих капель. Может быть ухудшение зрения или слуха. Может быть и ухудшение речи — все зависит от того, какая зона головного мозга поражена тихим инсультом. Бывают и нарушения походки"
Кардиолог посоветовал не пренебрегать этими симптомами и сходить к врачу. Если пустить все на самотек, по его словам, тихий инсульт может закончиться летальным исходом.
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