Кардиолог назвал признаки тихого инсульта

"Как правило, это врожденное состояние, и человек может прожить долгие годы, многие десятилетия, ни сном ни духом не ведая, что у него имеются эти патологические изменения, которые никак не проявляют себя. Чаще всего они обнаруживаются во время патолого-анатомического вскрытия, когда человек умирает по поводу другого заболевания"