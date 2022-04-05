Невролог объяснил связь между деменцией и чувством юмора

"Такие признаки вроде кажутся просто присущи человеку, но, если откатиться назад, мы видим, что человек раньше понимал, когда был помоложе так не шутил, и вот эта составляющая высокого интеллектуального общения по возможности, размышления спускаются на примитивный уровень",