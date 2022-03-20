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1 час назад

Невролог рассказал, почему возникает деменция

Стелла Шмель

О причинах развития деменции рассказал невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. Его слова приводит издание URA.RU.

Невролог рассказал, почему возникает деменция
Фото: unsplash.com/@davidmatosunsplash.com/@davidmatos

В первую очередь, деменция возникает на фоне генетической предрасположенности, а также влияет возраст, образ жизни, наличие вредных привычек и уровень образования.

"Деменция — это снижение когнитивных функций. Это приводит к тому, что человек не справляется с жизнью в быту и социуме. Есть генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера. Это наиболее распространенный тип деменции. Другой фактор риска — возраст человека. Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией. Если 80 лет, то уже каждый четвертый, если человек достигает 99-100 лет, значит, каждый второй страдает от Альцгеймера",

- пояснил врач.

Кроме того, медики выделяют также сосудистую деменцию, которая развивается на фоне поражения сосудов. Мозгу становится тяжелее справляться с задачами, а также начинаются проблемы с памятью.

"Факторы риска — курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, низкое образование, и физический труд. Это схоже с альцгеймерской деменцией".

Также врач отметил, что бывают и обратимые виды деменции.

"Сосудистая и альцгеймерская — это 80% от всех деменций. Есть деменция с тельцами Леви, есть лобно-височная, и 10% — это обратимые деменции".

Поэтому необходимо выявить тип деменции.

"Прежде чем ставить необратимую, нужно постараться поискать причины деменции другой. Это опухоли, инфекции, травмы, нормотензивная гидроцефалия, дефицит витамина B12",

- рассказал Гайфутдинов.

Ранее мы писали, что ученые смогут диагностировать болезнь Альцгеймера по глазам.

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