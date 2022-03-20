Невролог рассказал, почему возникает деменция

"Деменция — это снижение когнитивных функций. Это приводит к тому, что человек не справляется с жизнью в быту и социуме. Есть генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера. Это наиболее распространенный тип деменции. Другой фактор риска — возраст человека. Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией. Если 80 лет, то уже каждый четвертый, если человек достигает 99-100 лет, значит, каждый второй страдает от Альцгеймера",