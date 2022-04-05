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2 часа назад

Терапевт назвала симптомы смертельно опасной головной боли

Мария Иглина

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что головная боль может сигнализировать о надвигающемся инсульте, аневризме, ухудшении течения инфекции или развитии опухоли. Подробностями медик подлилась в беседе с "Москвой 24".

Терапевт назвала симптомы смертельно опасной головной боли
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Если головная боль сопровождается выраженной тошнотой, помутнением сознания, нарушением координации, иногда даже нарушением, затруднением речи, то это может быть признаком катастрофы именно со стороны сердечно-сосудистой системы и предвестником развития острого нарушения мозгового кровообращения",

– рассказала терапевт.

Также головная боль, которая приводит к нарушению сознания, ориентирования в пространстве, может быть признаком присоединения осложнений к инфекции и перехода инфекционного процесса на мозговые оболочки, головной мозг. А постепенно нарастающая головная боль, сопровождающаяся нарушением координации и зрения, может быть первым симптомом развития опухоли головного мозга.

"Также головная боль может возникать и при сосудистых катастрофах. У человека ничего не было, не повышалось давление, а тут резко возникла головная боль и мозговая симптоматика, нарушение координации. Это может быть симптомом проявления аневризмы, разрыва сосудов",

– добавила медик.

Для установки точной причины головной боли, необходимо обращаться к профильному специалисту.

Ранее кардиолог назвал полезные привычки, которые вредят сердцу.

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