Терапевт назвала симптомы смертельно опасной головной боли

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что головная боль может сигнализировать о надвигающемся инсульте, аневризме, ухудшении течения инфекции или развитии опухоли. Подробностями медик подлилась в беседе с "Москвой 24".
"Если головная боль сопровождается выраженной тошнотой, помутнением сознания, нарушением координации, иногда даже нарушением, затруднением речи, то это может быть признаком катастрофы именно со стороны сердечно-сосудистой системы и предвестником развития острого нарушения мозгового кровообращения",
– рассказала терапевт.
Также головная боль, которая приводит к нарушению сознания, ориентирования в пространстве, может быть признаком присоединения осложнений к инфекции и перехода инфекционного процесса на мозговые оболочки, головной мозг. А постепенно нарастающая головная боль, сопровождающаяся нарушением координации и зрения, может быть первым симптомом развития опухоли головного мозга.
"Также головная боль может возникать и при сосудистых катастрофах. У человека ничего не было, не повышалось давление, а тут резко возникла головная боль и мозговая симптоматика, нарушение координации. Это может быть симптомом проявления аневризмы, разрыва сосудов",
– добавила медик.
Для установки точной причины головной боли, необходимо обращаться к профильному специалисту.