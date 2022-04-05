Кардиолог назвал полезные привычки, которые вредят сердцу

Врач-кардиолог Александр Казаченко назвал полезные привычки, которые могут оказаться вредными для сердца. Об этом он рассказал порталу "Доктор Питер".
По словам медика, если человек никогда раньше не занимался спортом, утренняя зарядка будет бесполезной. Резкая физическая нагрузка и недосып могут привести к скачкам артериального давления и отразиться на сердечно-сосудистой системе.
Еще одна, казалось бы, полезная привычка, обливание ледяной водой, также опасна для неподготовленных людей:
«Плюсов от обливания холодной водой масса: бодрость, закаливание, гигиена. Но если вы новичок в этом деле, чрезмерный энтузиазм может сыграть с вами злую шутку. В особенности, если вы страдаете от повышенного артериального давления или проблем с сосудами», — заявил врач.
Также для здоровья сердце вреден резкий подъем. Кардиолог посоветовал дать себе пару минут, чтобы организм успел проснуться.