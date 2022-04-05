Кардиолог назвал полезные привычки, которые вредят сердцу

«Плюсов от обливания холодной водой масса: бодрость, закаливание, гигиена. Но если вы новичок в этом деле, чрезмерный энтузиазм может сыграть с вами злую шутку. В особенности, если вы страдаете от повышенного артериального давления или проблем с сосудами», — заявил врач.