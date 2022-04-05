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38 минут назад

Кардиолог назвал полезные привычки, которые вредят сердцу

Мира Маркина

Врач-кардиолог Александр Казаченко назвал полезные привычки, которые могут оказаться вредными для сердца. Об этом он рассказал порталу "Доктор Питер".

Кардиолог назвал полезные привычки, которые вредят сердцу
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, если человек никогда раньше не занимался спортом, утренняя зарядка будет бесполезной. Резкая физическая нагрузка и недосып могут привести к скачкам артериального давления и отразиться на сердечно-сосудистой системе.

Еще одна, казалось бы, полезная привычка, обливание ледяной водой, также опасна для неподготовленных людей:

«Плюсов от обливания холодной водой масса: бодрость, закаливание, гигиена. Но если вы новичок в этом деле, чрезмерный энтузиазм может сыграть с вами злую шутку. В особенности, если вы страдаете от повышенного артериального давления или проблем с сосудами», — заявил врач.

Также для здоровья сердце вреден резкий подъем. Кардиолог посоветовал дать себе пару минут, чтобы организм успел проснуться.

Ранее были названы способы снизить давление без таблеток.

Новости,Александр Казаченко,
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