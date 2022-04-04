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4 часа назад

Названы способы снизить давление без таблеток

Мира Маркина

Снизить повышение артериального давления можно не только медикаментозно, считает Роман Горенков, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицины). В эфире радио Sputnik эксперт рассказал о некоторых действенных способах, доступных практически каждому пациенту.

Названы способы снизить давление без таблеток
Фото: flickr.comflickr.com

Нормализовать состояние помогут изменения в рационе. Роман Горенков рекомендовал перейти на менее калорийное питание.

«Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление», — объяснил рекомендацию эксперт.

Физическая активность (без переутомления) также способствует регуляции артериального давления. Можно выбрать самый доступный ее вид – ходьбу.

«В среднем человек среднего возраста в день должен проходить не менее десяти тысяч шагов, то есть восемь с половиной километров. Таким людям, у которых давление повышается не регулярно, надо или принять таблетку, или пойти на улицу походить», — отметил врач.

Ранее мы рассказывали о том, почему повышенное артериальное давление опасно для мозга.

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