Врач рассказал, какое давление увеличивает риск инсульта

Терапевт Алексей Хухрев рассказал, что при давлении выше 180 резко возрастает риск инфаркта и инсульта. Он подчеркнул, что в таком случае нужно вызвать скорую помощь, чтобы врачи помогли снизить давление. Об этом пишет «Москва 24».

"Давление выше 180 становится опасным, так как резко возрастает риск инсульта и инфаркта, особенно если присоединяются какие-то поражения органов-мишеней. В этом случае надо вызвать скорую помощь, давление нужно снижать", — заверил Хухрев.

Он пояснил, что поражение органов-мишеней подразумевает состояние, при котором у человека с высоким давлением нарушается сознание, он начинает задыхаться или появляются проблемы со зрением.

Высокое давление говорит о нарушениях в организме, поэтому лучше не ждать, когда оно поднимется выше.