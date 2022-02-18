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53 минуты назад

Врач рассказал, какое давление увеличивает риск инсульта

Даша Краснова

Терапевт Алексей Хухрев рассказал, что при давлении выше 180 резко возрастает риск инфаркта и инсульта. Он подчеркнул, что в таком случае нужно вызвать скорую помощь, чтобы врачи помогли снизить давление. Об этом пишет «Москва 24».

Врач рассказал, какое давление увеличивает риск инсульта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Давление выше 180 становится опасным, так как резко возрастает риск инсульта и инфаркта, особенно если присоединяются какие-то поражения органов-мишеней. В этом случае надо вызвать скорую помощь, давление нужно снижать", — заверил Хухрев.

Он пояснил, что поражение органов-мишеней подразумевает состояние, при котором у человека с высоким давлением нарушается сознание, он начинает задыхаться или появляются проблемы со зрением.

Высокое давление говорит о нарушениях в организме, поэтому лучше не ждать, когда оно поднимется выше.

До этого мы рассказывали про продукты, которые нормализуют давление.

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