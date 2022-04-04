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3 часа назад

Кардиолог рассказала, как нужно действовать при приступе аритмии

Мира Маркина

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала «Народным новостям», какие простые приемы помогут справиться с приступом аритмии.

Как нужно действовать при приступе аритмии
Фото: pixabay.compixabay.com

Кардиолог предупредила, что важно разделять аритмию на опасную и неопасную.

«У людей, которые находятся в приступе опасной аритмии, идет потеря сознания со всеми вытекающими последствиями», — объяснила эксперт.

В случае если пострадавший может воспринимать информацию, слышит окружающих и находится в сознании, то такой приступ аритмии не считается опасным.

Один из первых шагов при борьбе с приступом – успокоиться, отмечает врач. Это можно сделать с помощью приема седативных препаратов или имитации рвотного рефлекса (положив два пальца на корень языка).

Второй момент – если человек продолжает себя плохо чувствовать в течение продолжительного времени, то следует вызвать скорую помощь. Даже после единичного приступа аритмии эксперт рекомендует пройти обследование у кардиолога.

Ранее мы рассказывали о том, на что указывают разные виды боли в области сердца.

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