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3 часа назад

Врач рассказала, когда нельзя применять антибиотики

Мира Маркина

Применение антибиотиков в качестве профилактики вирусных заболеваний опасно, считает врач-терапевт Людмила Алексеева. О последствиях такого шага эксперт рассказала «Вечерней Москве».

Врач рассказала, когда нельзя применять антибиотики
Фото: flickr.comflickr.com

Бытует ошибочное мнение, что препараты-антибиотики подходят для профилактики вирусных инфекций и борьбы с ними. Немногие знают: целью лекарственных средств этого вида является бактериальная клетка.

«Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить вашу полезную и хорошую микрофлору», – объяснила эксперт.

Самостоятельный прием антибиотиков для лечения кашля, простуды и гриппа чреват осложнениями и нанесением вреда и без того ослабленному организму, резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали о том, какие правила существуют при приеме антибиотиков.

Новости,Людмила Алексеева,
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