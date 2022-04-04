Врач рассказала, когда нельзя применять антибиотики

Применение антибиотиков в качестве профилактики вирусных заболеваний опасно, считает врач-терапевт Людмила Алексеева. О последствиях такого шага эксперт рассказала «Вечерней Москве».

Бытует ошибочное мнение, что препараты-антибиотики подходят для профилактики вирусных инфекций и борьбы с ними. Немногие знают: целью лекарственных средств этого вида является бактериальная клетка.

«Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить вашу полезную и хорошую микрофлору», – объяснила эксперт.

Самостоятельный прием антибиотиков для лечения кашля, простуды и гриппа чреват осложнениями и нанесением вреда и без того ослабленному организму, резюмировала врач.