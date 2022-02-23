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4 минуты назад

Врач рассказала об ошибках при приеме антибиотиков

Мария Кимакович

О том, что пациенты делают не так и чем это чревато, рассказала главный врач Лаборатории "Гемотест" Ольга Дехтярева. Ее слова приводят "Известия".

Врач рассказала об ошибках при приеме антибиотиков
Фото: DepositphotosDepositphotos

Во-первых, врач отметила, что многие люди попросту не понимают назначения антибиотиков и делают большую ошибку, начиная их принимать без назначения специалиста. Дехтярева отметила, что самостоятельно отличить вирусное заболевание и болезнь, вызванную бактериями, бывает крайне затруднительно. При этом антибиотики помогают лишь в лечении бактериальных инфекций. Против вирусов такие препараты, увы, бессильны.

Также эксперт напомнила о том, что антибиотики вовсе не безопасны, как считают некоторые. Эти препараты портят микрофлору кишечника. Но об этом пациенты не задумываются и порой игнорируют рекомендации врачей параллельно с курсом антибиотиков принимать пробиотики, совершая еще одну ошибку. В результате на фоне лечения могут появиться нарушения пищеварения.

Отдельно медик отметила, что необходимо строго соблюдать прописанную врачом дозу препарата и временной интервал его приема. В противном случае это может привести к неприятным последствиям.

Ранее фармацевт рассказал, какие лекарства вызывают зависимость.

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