Врач рассказала об ошибках при приеме антибиотиков

О том, что пациенты делают не так и чем это чревато, рассказала главный врач Лаборатории "Гемотест" Ольга Дехтярева. Ее слова приводят "Известия".

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Во-первых, врач отметила, что многие люди попросту не понимают назначения антибиотиков и делают большую ошибку, начиная их принимать без назначения специалиста. Дехтярева отметила, что самостоятельно отличить вирусное заболевание и болезнь, вызванную бактериями, бывает крайне затруднительно. При этом антибиотики помогают лишь в лечении бактериальных инфекций. Против вирусов такие препараты, увы, бессильны.

Также эксперт напомнила о том, что антибиотики вовсе не безопасны, как считают некоторые. Эти препараты портят микрофлору кишечника. Но об этом пациенты не задумываются и порой игнорируют рекомендации врачей параллельно с курсом антибиотиков принимать пробиотики, совершая еще одну ошибку. В результате на фоне лечения могут появиться нарушения пищеварения.