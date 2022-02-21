Фармацевт рассказал, какие лекарства вызывают зависимость

Существуют виды лекарств, к которым за короткий срок появляется зависимость. О них подробно рассказал старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский. Специалист отметил, что и сама зависимость бывает разная: не только физическая, но и психологическая. Его слова приводит агентство "Прайм".

При физической зависимости организм начинает использовать препарат для своих нужд: он перестает производить в достаточном количестве внутренние регуляторные вещества, а вместо этого использует лекарство. Психическая зависимость зачастую же связана с приятными ощущениями от употребления препарата.

Сильную физическую зависимость вызывают, например, сосудосуживающие препараты, снотворные, гипотензивные, обезболивающие.

"Психическую зависимость, которая часто возникает именно к психотропным препаратам, вызывают не только различные запрещенные в свободном обороте вещества, но также и более безобидные — никотин, кофеин, и даже сахар, не говоря уже об алкоголе".

В случае с лекарствами же, организм, по словам специалиста, "где-то платит повреждениями печени, где-то почек".