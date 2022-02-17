Почему женщины чаще испытывают побочный эффект от лекарств

Так исторически сложилось, что женщины не участвовали в клинических испытаниях фармацевтических компаний из-за потенциального негативного влияния на деторождение. К чему это привело – читайте в новом материале “Рамблера”.

Описанное выше историческое упущение породило заблуждение, что результаты исследований, в которых участвовали мужчины, применимы к женщинам. Как итог – врачи назначают одинаковые дозы препаратов и тем, и другим. Что приводит к передозировке у женщин. И этому есть несколько причин.

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Во-первых, в большинстве случаев женщины имеют более низкую массу тела, меньшие по размеру внутренние органы и больше жировых отложений. Все это влияет на всасывание и распределение действующих веществ препарата.

Во-вторых, реакция на лекарства также зависит от физиологических изменений во время менструального цикла. Поразительные гормональные колебания, которые происходят в период критических дней у женщин, не имеют аналогов у мужчин. У последних гормональные изменения в основном происходят в течение месяца.

Из-за того, что дифференцированного подхода к лечению женщин нет, они подвергаются воздействию более высоких концентраций препаратов. Кроме того, из их организма лекарственные средства выводятся дольше. Поэтому ученые отмечают, что женщины в два раза чаще мужчин сталкиваются с побочными эффектами от приема лекарств. Кстати, их диапазон довольно широк: тошнота, головная боль, сонливость, депрессия, увеличение веса, снижение когнитивных способностей, судороги, галлюцинации, возбуждение и сердечные аномалии. В самых худших случаях женщинам требуется экстренная госпитализация и круглосуточный контроль врачей.

Ученые задумались над тем, как можно изменить ситуацию. В 1993 году в США появился закон, требующий включения лиц обоих полов в клинические испытания препаратов. В Европе и Австралии эту инициативу поддержали. И хотя новая политика в сфере фармакологических исследований появилась более четверти века назад, она еще не привела к ощутимому увеличению количества отчетов с разбивкой по полу.