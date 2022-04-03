Врач предупредил, чем опасны частые пробуждения ночью

Прерывистый сон – сигнал организма о том, что в его работе не все так гладко, считает сомнолог Роман Бузунов. Его слова приводят «Известия».

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По мнению сомнолога, здоровый человек не просыпается за ночь более двух раз. Еще один тревожный симптом – ощущение усталости даже после продолжительного сна. Эти признаки могут указывать на возникшую депрессию.

«У депрессии есть очень специфичный симптом — раннее пробуждение, когда у человека просыпается мозг спустя три-четыре часа после того, как он заснул. Человек начинает лежать и думать, этот процесс сложно остановить. Это первый признак депрессивного состояния», — отметил врач Бузунов.

Сомнолог рекомендует обратиться за помощью к специалисту, поскольку подобные проблемы и состояния вылечить самостоятельно очень сложно.