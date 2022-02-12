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1 час назад

Врач рассказала, что некачественный сон приводит к раку

Даша Краснова

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, как качество сна связано с риском возникновения рака. Об этом сообщает URA.RU.

Врач рассказала, что некачественный сон приводит к раку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, сон не в полной темноте может привести к развитию онкологии, так как в организме перестает вырабатываться мелатонин, который отвечает за биологические ритмы организма.

«Многие несерьезно относятся к теме полного затемнения в спальне, а ведь этот фактор имеет колоссальное значение для здоровья человека, так как только в таких условиях может произойти выработка гормона мелатонина. Если не придерживаться этих правил, начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний», — подчеркнула Наталья Половодова.

Сомнолог Елена Царева тогда подтвердила, что при нарушении выработки мелатонина возникают риски развития онкологии.

«Гормон сна мелатонин вырабатывается в темноте, и чем ярче обстановка вокруг, тем ниже уровень его выработки. Если его концентрация снижается, нарушается сон, начинают страдать все органы и ткани. Сначала это сказывается на психике, потом на пищеварении, сердечно-сосудистой системе. И в длительной перспективе может привести к развитию онкологии», — объяснила она.

До этого мы рассказывали про симптом рака, проявляющийся во время еды.

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