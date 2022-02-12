Врач рассказала, что некачественный сон приводит к раку

«Гормон сна мелатонин вырабатывается в темноте, и чем ярче обстановка вокруг, тем ниже уровень его выработки. Если его концентрация снижается, нарушается сон, начинают страдать все органы и ткани. Сначала это сказывается на психике, потом на пищеварении, сердечно-сосудистой системе. И в длительной перспективе может привести к развитию онкологии», — объяснила она.