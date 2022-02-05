Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
4 часа назад

Врачи назвали симптом рака, который проявляется во время приема пищи

Одним из признаков рака поджелудочной железы назвали быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом сообщили в благотворительной организации Pancreatic Cancer UK.

Назван симптом рака, проявляющийся во время еды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В отчете также говорится, что проблемы с глотанием во время еды могут быть связаны с раком поджелудочной железы.

Врачи назвали и другие признаки заболевания. В частности, стоит обратить внимание на озноб, общее состояние слабости и повышенную температуру тела. Кроме того, специалисты называют среди симптомов проблемы с пищеварением, беспричинную потерю аппетита и частое чувство тошноты.

При этом медики поясняют, что наличие одного или даже сразу нескольких симптомов не всегда говорит об онкологии, однако следует все же проконсультироваться с врачом.

Ранее мы писали об овощах, способствующих появлению рака желудка..

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители