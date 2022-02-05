Назван симптом рака, проявляющийся во время еды

Одним из признаков рака поджелудочной железы назвали быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом сообщили в благотворительной организации Pancreatic Cancer UK.

В отчете также говорится, что проблемы с глотанием во время еды могут быть связаны с раком поджелудочной железы.

Врачи назвали и другие признаки заболевания. В частности, стоит обратить внимание на озноб, общее состояние слабости и повышенную температуру тела. Кроме того, специалисты называют среди симптомов проблемы с пищеварением, беспричинную потерю аппетита и частое чувство тошноты.

При этом медики поясняют, что наличие одного или даже сразу нескольких симптомов не всегда говорит об онкологии, однако следует все же проконсультироваться с врачом.