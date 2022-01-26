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5 минут назад

Ученые назвали овощи, способствующие появлению рака желудка

Исследователи решили, что консервированные овощи могут спровоцировать появление рака желудка. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Всемирный фонд исследования рака.

Ученые назвали овощи, способствующие появлению рака желудка
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что в таких продуктах содержится много соли и кислоты для того, чтобы они дольше хранились. Эти ингредиенты меняют вязкость слизи, которая защищает желудок от раздражения. Постоянное злоупотребление солью может привести к разрушению клеток и к онкологии.

Также на рак желудка может влиять генетика, диета, вредные привычки и питание. На ранних стадиях он может проявляться в качестве потери аппетита или в виде несварения. В качестве симптомов врачи называют отказ от мясной пищи, быструю потерю веса, слабость и повышенную утомляемость.

Ранее сообщалось, что врач рассказала, от каких болезней защищает рыбий жир.

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