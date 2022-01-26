Ученые назвали овощи, способствующие появлению рака желудка

Исследователи решили, что консервированные овощи могут спровоцировать появление рака желудка. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Всемирный фонд исследования рака.

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Отмечается, что в таких продуктах содержится много соли и кислоты для того, чтобы они дольше хранились. Эти ингредиенты меняют вязкость слизи, которая защищает желудок от раздражения. Постоянное злоупотребление солью может привести к разрушению клеток и к онкологии.

Также на рак желудка может влиять генетика, диета, вредные привычки и питание. На ранних стадиях он может проявляться в качестве потери аппетита или в виде несварения. В качестве симптомов врачи называют отказ от мясной пищи, быструю потерю веса, слабость и повышенную утомляемость.