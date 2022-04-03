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3 часа назад

Аллерголог-иммунолог назвал опасное последствие переедания сладостями

Мира Маркина

Бесконтрольное употребление сладкого приводит к развитию метаболического синдрома. Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с URA.RU.

Названо опасное последствие переедания сладостями
Фото: flickr.comflickr.com

Метаболический синдром, возникший из-за регулярного злоупотребления сладкой пищей, может спровоцировать булимию (расстройство пищевого поведения), сахарный диабет и атеросклероз.

«У человека из-за переедания сладкого может развиться метаболический синдром, который начинается с нарушения толерантности к глюкозе. Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса», — отметил эксперт.

Владимир Болибок рекомендовал взять под контроль количество потребляемого сахара, а также обратить внимание на рост, вес, индекс массы тела и уровень персональной энергозатраты во избежание проблем со здоровьем.

Ранее мы рассказывали о том, почему искусственные подсластители не являются безопасной альтернативой сахару.

Новости,Владимир Болибок,
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