Названо опасное последствие переедания сладостями

Бесконтрольное употребление сладкого приводит к развитию метаболического синдрома. Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с URA.RU.
Метаболический синдром, возникший из-за регулярного злоупотребления сладкой пищей, может спровоцировать булимию (расстройство пищевого поведения), сахарный диабет и атеросклероз.
«У человека из-за переедания сладкого может развиться метаболический синдром, который начинается с нарушения толерантности к глюкозе. Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса», — отметил эксперт.
Владимир Болибок рекомендовал взять под контроль количество потребляемого сахара, а также обратить внимание на рост, вес, индекс массы тела и уровень персональной энергозатраты во избежание проблем со здоровьем.
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