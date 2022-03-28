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2 часа назад

Ученые нашли связь между заменителями сахара и раком

Мария Иглина

Ученые Французского национального института здравоохранения и Университета Сорбонны в Париже выяснили, что некоторые заменители сахара связаны с повышенным риском рака. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine.

Ученые нашли связь между заменителями сахара и раком
Фото: ubsplash.comubsplash.com

Учеными были проанализированы данные о 102 865 взрослых французах, участвовавших в долговременном когортном исследовании NutriNet-Santé с 2009 года. В ходе исследования участники сообщали о своей истории болезни, социально-демографических данных, диете, образе жизни. А затем специалисты собрали данные о потреблении искусственных подсластителей и провели анализ для поиска связи с риском развития рака.

Выяснилось, что участники, потребляющие большее количество искусственных подсластителей, особенно аспартама и ацесульфама-К, имели более высокий риск общего рака по сравнению с теми, кто не употреблял их (коэффициент риска составил 1,13). Наиболее высокими риски оказались для рака молочной железы и рака, связанного с ожирением.

На фоне этого ученые пришли к выводу, что искусственные подсластители не являются безопасной альтернативой сахару.

Ранее была названа полезная замена сахару.

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