Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
3 часа назад

Врач рассказал, как распознать аппендицит

Мария Каткова

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о неожиданных симптомах, которые могут свидетельствовать об аппендиците. Об этом сообщает "Москва 24".

Врач рассказал, как распознать аппендицит
Фото: РамблерРамблер

Аппендицит при воспалении может крутиться на 360 градусов, из-за чего боль может отдавать в неожиданные мест. Например, аппендицит очень просто спутать с почечными коликами.

"Если он направляется, например, в сторону спины, он может давать картину почечной колики. Если он направлен в малый таз, может давать картину гинекологических заболеваний или воспаления мочевого пузыря"

На начальном этапе воспаления боль может проявляться в разных местах, а уже потом она локализуется в правом нижнем углу живота. Хухрев добавил, что аппендицит не всегда характеризуется повышенной температурой.

"Может быть и понос, и рвота, и тошнота. Очень разная может быть симптоматика. Поэтому важно, когда ставишь диагноз "аппендицит", следить за динамикой"

Для того, чтобы распознать наличие аппендицит у детей, врач поделился своим трюком. Он использует его в том случае, если ребенка приводят с подозрением на воспаление.

"Вот ты бы сейчас съел такой жирный-жирный бургер?" Ребенка с настоящим аппендицитом от этого вопроса, как правило, передернет"

Ранее сообщалось, что медик предупредила об обострении болезней почек весной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители