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8 минут назад

Продеус назвал основные симптомы столбняка

Мария Каткова

Педиатр и ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус назвал основные симптомы столбняка. Об этом он сообщил на своем канале в "Яндекс.Дзен".

Продеус назвал основные симптомы столбняка
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Эксперт рассказал, как происходит заражение столбняком. Наиболее распространенный способ — через почву с помощью бактерии Clostridium tetani или столбнячной палочки.

"Заражение происходит через открытые раны — если в попавшей туда земле или пыли есть бактерия или ее споры"

После этого бактерия вырабатывает токсины, которые разносятся по организму через кровь. Они вызывают мышечные судороги и затрудненное глотание. У тех, кто заразился столбняком, может наблюдаться учащенное сердцебиение и повышенная температура.

"Уже через несколько дней заболевший с трудом открывает рот из-за спазма жевательной мускулатуры — это отличительный признак столбняка!"

Продует посоветовал дезинфицировать и промывать все раны, полученные на улице. Если она оказалась глубокой, то стоит обратиться к врачу — он введет специальную сыворотку и тщательно обработает рану.

Ранее сообщалось, что названы способы борьбы с весенним гиповитаминозом.

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