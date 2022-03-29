Названы способы борьбы с весенним гиповитаминозом

«Квашенная капуста, например, является богатейшим источником витамина С, его там даже больше, чем в свежей. И даже больше, чем в цитрусовых. А половинка болгарского перца, который тоже находится в свободном доступе в любое время года, полностью компенсирует суточную норму. Отличный вариант еще и мороженные ягоды, которых тоже раньше не было, черная смородина, шиповник. Частично он теряет витамины при заваривании, но их там настолько много, что все равно остается достаточно. Ну и, конечно, огромное количество витаминов содержится в зелени, которая тоже продается круглогодично», — рассказала эксперт.