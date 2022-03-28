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53 минуты назад

Мясников рассказал о побочном действии популярного витамина

Мария Иглина

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неприятном побочном действии, которое может вызывать прием витамина ниацина. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников рассказал о побочном действии популярного витамина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, прием ниацина, также известного как никотиновая кислота, помогает снижать уровень триглицеридов в крови. В молодости Мясников прекратил приниматься этот витамин из-за побочного эффекта:

"Побочное явление [приема ниацина] — красное лицо. Вот прям горит лицо".

Специалист подчеркнул, что такое действие никотиновой кислоты "мешает жить".

Ранее ученые нашли связь между заменителями сахара и раком.

Новости,Александр Мясников,
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