Гастроэнтеролог раскрыла причины постоянного голода

Врач-гастроэнтеролог Оксана Левина раскрыла причины постоянного голода. По словам специалиста, у человека, который постоянно хочет есть, чаще всего есть такие проблемы, как сильный стресс или гормональный сбой. Этим медик поделилась в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Причин постоянного голода может быть много, но самые распространенными считаются стресс и гормональные сбои в организме. При подобных проявлениях голода Левина рекомендует сразу обращаться к профильному специалисту.
А при сильном голоде, но стабильном эмоциональном состоянии необходимо посетить эндокринолога, чтобы проверить уровень инсулина.