Гастроэнтеролог раскрыла причины постоянного голода

Врач-гастроэнтеролог Оксана Левина раскрыла причины постоянного голода. По словам специалиста, у человека, который постоянно хочет есть, чаще всего есть такие проблемы, как сильный стресс или гормональный сбой. Этим медик поделилась в эфире радиостанции "Говорит Москва".