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2 часа назад

Гастроэнтеролог раскрыла причины постоянного голода

Мария Иглина

Врач-гастроэнтеролог Оксана Левина раскрыла причины постоянного голода. По словам специалиста, у человека, который постоянно хочет есть, чаще всего есть такие проблемы, как сильный стресс или гормональный сбой. Этим медик поделилась в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Гастроэнтеролог раскрыла причины постоянного голода
Фото: unsplash.comunsplash.com

Причин постоянного голода может быть много, но самые распространенными считаются стресс и гормональные сбои в организме. При подобных проявлениях голода Левина рекомендует сразу обращаться к профильному специалисту.

А при сильном голоде, но стабильном эмоциональном состоянии необходимо посетить эндокринолога, чтобы проверить уровень инсулина.

Ранее ученые создали противозачаточные таблетки для мужчин.

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