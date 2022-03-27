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20 минут назад

Нефролог назвал указывающий на болезнь почек признак

Мария Иглина

Главный внештатный специалист-нефролог Департамента здравоохранения Москвы Олег Котенко назвал россиянам признак, который может указывать на заболевание почек. Его комментарий передает РИА Новости.

Нефролог назвал указывающий на болезнь почек признак
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, одним из симптомов является подъем в ночное время. При болезненном мочеиспускании необходимо обратиться к специалисту для проведения исследования на инфекцию мочевыводящих путей.

Котенко призывает не терпеть, если им хочется в туалет, поскольку застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования:

"То есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и [может] развиться пиелонефрит".

Ранее врач раскрыл опасность бесконтрольного приема обезболивающих.

Новости,Олег Котенко,
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