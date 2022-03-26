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1 час назад

Невролог перечислил факторы риска по развитию эпилепсии

Даша Краснова

Врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов перечислил факторы риска по развитию эпилепсии. Об этом сообщает URA.RU.

Невролог перечислил факторы риска развития эпилепсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной развития болезни могут стать любые поражения мозга и внутренние наследственные мутации.

«Выявляется заболевание, как правило, после приступов. Эпилепсия бывает разной, бывает первичной, а есть формы симптоматические — например, приступ может возникнуть при опухоли мозга — или наследственные, когда происходят спонтанные мутации, гены нарушают возбудимость мембраны нервной клетки, так называемые каналопатии», — объяснил Павел Соколов.

Детский невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук Сергей Айвазян пояснил, что первый приступ может случиться в любом возрасте. При этом заболевание может быть как излечимым, так и остаться с человеком всю жизнь.

«Предупредить развитие заболевания невозможно. Точной статистики в России нет, но встречается эпилепсия часто, в 0,5 — 0,75 процентов популяции. Нет такого, что цифра случаев возросла, но, возможно, выявляемость стала лучше», — объяснил он.

До этого мы рассказывали, как восстановиться после заболевания легких.

Новости,Павел Соколов,
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