Невролог перечислил факторы риска развития эпилепсии

Врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов перечислил факторы риска по развитию эпилепсии. Об этом сообщает URA.RU.
Причиной развития болезни могут стать любые поражения мозга и внутренние наследственные мутации.
«Выявляется заболевание, как правило, после приступов. Эпилепсия бывает разной, бывает первичной, а есть формы симптоматические — например, приступ может возникнуть при опухоли мозга — или наследственные, когда происходят спонтанные мутации, гены нарушают возбудимость мембраны нервной клетки, так называемые каналопатии», — объяснил Павел Соколов.
Детский невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук Сергей Айвазян пояснил, что первый приступ может случиться в любом возрасте. При этом заболевание может быть как излечимым, так и остаться с человеком всю жизнь.
«Предупредить развитие заболевания невозможно. Точной статистики в России нет, но встречается эпилепсия часто, в 0,5 — 0,75 процентов популяции. Нет такого, что цифра случаев возросла, но, возможно, выявляемость стала лучше», — объяснил он.
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