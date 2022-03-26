Невролог перечислил факторы риска развития эпилепсии

«Выявляется заболевание, как правило, после приступов. Эпилепсия бывает разной, бывает первичной, а есть формы симптоматические — например, приступ может возникнуть при опухоли мозга — или наследственные, когда происходят спонтанные мутации, гены нарушают возбудимость мембраны нервной клетки, так называемые каналопатии», — объяснил Павел Соколов.

Детский невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук Сергей Айвазян пояснил, что первый приступ может случиться в любом возрасте. При этом заболевание может быть как излечимым, так и остаться с человеком всю жизнь.