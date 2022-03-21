К заболеваниям органов дыхания относятся бронхит, фиброз, бронхиальная астма, пневмония и другие. Основная причина развития – различные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибы, реже паразиты. В беседе с «Рамблером» врач общей практики Денис Парфенов рассказал, как восстановиться после заболевания легких.
Как подчеркнул доктор, это задача не из легких. По его слвоам, существует довольно широкая группа препаратов, которая используется для устранения проблем, среди которых омега-3, выпускаемая без рецепта.