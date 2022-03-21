Как восстановиться после заболевания легких

Основная задача – восстановить жизненный объем легких, мукулотический клиренс, то есть сделать так, чтобы в норме физиологической мокроты было столько, сколько необходимо. Мокрота есть всегда, она «выстилает» все легочные пути, но ее не должно быть много, чтобы она не выделялась в больших количествах. Поэтому самое важное – провести баланс между выделением мокроты и ее образованием.



Вторая задача – убрать симптомы и признаки бронхообструкции, если они развились в ходе заболевания.



Третья задача – минимизировать образование фиброза и спаек легочной ткани.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"