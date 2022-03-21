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12 минут назад

Как восстановиться после заболевания легких

Катерина Саломе
Прокофьев Денис Александровичэксперт

К заболеваниям органов дыхания относятся бронхит, фиброз, бронхиальная астма, пневмония и другие. Основная причина развития – различные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибы, реже паразиты. В беседе с «Рамблером» врач общей практики Денис Парфенов рассказал, как восстановиться после заболевания легких.

Как восстановиться после заболевания легких
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
Основная задача – восстановить жизненный объем легких, мукулотический клиренс, то есть сделать так, чтобы в норме физиологической мокроты было столько, сколько необходимо. Мокрота есть всегда, она «выстилает» все легочные пути, но ее не должно быть много, чтобы она не выделялась в больших количествах. Поэтому самое важное – провести баланс между выделением мокроты и ее образованием.

Вторая задача – убрать симптомы и признаки бронхообструкции, если они развились в ходе заболевания.

Третья задача – минимизировать образование фиброза и спаек легочной ткани.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Как подчеркнул доктор, это задача не из легких. По его слвоам, существует довольно широкая группа препаратов, которая используется для устранения проблем, среди которых омега-3, выпускаемая без рецепта.

Классический подход – когда препараты подбираются врачом-пульмонологом. Это ингаляционные кортикостероиды, дезинтоксикационная терапия с применением инфузионных растворов, применение пептидов, высоких биоинженерных технологий, направленных на восстановление легочной ткани. Вместе с этим используются физиотерапевтические методики, дыхательная гимнастика, йога, различные дыхательные тренажеры.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
ЗОЖ,Денис Парфенов,
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