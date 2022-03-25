Названы неочевидные признаки развития сахарного диабета

"Самые ранние симптомы — гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии",

По словам медика, в группу риска входят люди с плохой наследственностью, а также те, кто страдает от избыточного веса в области живота.