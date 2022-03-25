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1 час назад

Названы неочевидные признаки развития сахарного диабета

Мария Иглина

Диетолог Александр Гинзбург перечислил неочевидные признаки развития сахарного диабета. Об этом сообщают "Народные новости".

Названы неочевидные признаки развития сахарного диабета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Самые ранние симптомы — гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии",

— рассказал Гинзбург. Также он назвал признаком развития сахарного диабета снижение иммунитета.

По словам медика, в группу риска входят люди с плохой наследственностью, а также те, кто страдает от избыточного веса в области живота.

При возникновении таких симптомов Гинзбург рекомендует изменить рацион, доведя до минимума употребление сахара и мяса, а также сократить потребление картофеля, белого хлеба и белого риса.

Ранее гастроэнтеролог рассказал об опасных видах боли в животе.

Новости,Александр Гинзбург,
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