Названы неочевидные признаки развития сахарного диабета

Диетолог Александр Гинзбург перечислил неочевидные признаки развития сахарного диабета. Об этом сообщают "Народные новости".
"Самые ранние симптомы — гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии",
— рассказал Гинзбург. Также он назвал признаком развития сахарного диабета снижение иммунитета.
По словам медика, в группу риска входят люди с плохой наследственностью, а также те, кто страдает от избыточного веса в области живота.
При возникновении таких симптомов Гинзбург рекомендует изменить рацион, доведя до минимума употребление сахара и мяса, а также сократить потребление картофеля, белого хлеба и белого риса.