Обнаружена реальная опасность синяков

Врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова и гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов рассказали об опасности синяков. Их слова передает Ura.ru.
Бычкова назвала синяки признаком патологии сосудов и болезней крови. Если они появляются часто, следует обратиться за помощью к терапевту и провести анализ крови. Врач добавила, что синяки «могут быть самого разного характера».
«Это может быть не синяк, а петехии, или какие-то другие геморрагические проявления. Они все имеют диагностическое значение, поэтому их должен изучать специалист», — объяснила Бычкова.
Кроме того, синяки могут свидетельствовать о тромбоцитопении, при которой мелкие сосуды утрачивают крепкость, а кровотечения не останавливаются. Врач должен определить находится ли заболевание в остром или хроническом состоянии.
А Николай Стуклов призвал женщин наблюдать за синяками. Если они возникают, лучше пройти обследование, так как они могут свидетельствовать о таких скрытых болезнях, как тромбоцитопения, гипокоагуляция и болезнь Виллебранда.
«У женщин вся эта история может дебютировать и проявляться во время беременности и родов, поэтому нужно внимательнее относиться», — призвал Стуклов.
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