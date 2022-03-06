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7 часов назад

Названа группа крови, повышающая риск смерти из-за COVID-19

Мария Каткова

Американские ученые назвали группу крови, которая повышает риск смерти от коронавируса. Итоги исследования, проведенного Национальным институтом исследований в области здравоохранения (NIHR), опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.

В рамках исследования было проанализировано более 3000 белков крови. Среди них были выявлены те, которые повышают риск госпитализации и смерти при коронавирусе. Выяснилось, что у обладателей второй группы крови чаще появляются осложнения, а также им необходима респираторная поддержка.

Ученые отметили, что исследование поможет изменить тактику в борьбе с коронавирусом, но для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что иммунолог рассказал, откуда берется «черная плесень» после COVID-19.

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