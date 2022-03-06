В рамках исследования было проанализировано более 3000 белков крови. Среди них были выявлены те, которые повышают риск госпитализации и смерти при коронавирусе. Выяснилось, что у обладателей второй группы крови чаще появляются осложнения, а также им необходима респираторная поддержка.