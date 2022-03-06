Американские ученые назвали группу крови, которая повышает риск смерти от коронавируса. Итоги исследования, проведенного Национальным институтом исследований в области здравоохранения (NIHR), опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.
В рамках исследования было проанализировано более 3000 белков крови. Среди них были выявлены те, которые повышают риск госпитализации и смерти при коронавирусе. Выяснилось, что у обладателей второй группы крови чаще появляются осложнения, а также им необходима респираторная поддержка.
Ученые отметили, что исследование поможет изменить тактику в борьбе с коронавирусом, но для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.
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