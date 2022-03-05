Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, что осложнение после COVID, известное как «черная плесень», возникает в результате сниженного иммунитета. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».
«Черная плесень», или мукормикоз, — тяжелое осложнение после COVID. Оно поражает легкие, мозг, кожу и ЖКТ. Иммунолог Вячеслав Жемчугов объясняет, что причина мукормикоза — ослабленный иммунитет.
«На самом деле активизация таких редких процессов от патогенных микробов и грибков бывает только у людей с очень сниженным иммунитетом. Это либо от вирусного ВИЧ, либо от иммунодефицита по любой причине: сахарный диабет, белковое истощение, онкозаболевание», — отмечает Жемчугов в беседе с «Радиоточкой НСН».
Врач отметил, что такое осложнение после коронавируса — редкость, а последствия появляются в зависимости от заболеваний.
«Любое снижение иммунитета может привести к грибковым заболеваниям. На самом деле активизация таких редких процессов от патогенных микробов и грибков бывает только у людей с очень сниженным иммунитетом. Это либо от вирусного ВИЧ, либо от иммунодефицита по любой причине: сахарный диабет, белковое истощение, онкология. Поэтому таких осложнений бояться не стоит, потому что они крайне редкие», — подчеркивает врач.
В конце доктор призвал не бояться «черной плесени»: иммунолог заверяет, что после омикрон-штамма коронавируса пациенты чаще всего не сталкиваются с тяжелыми последствиями.
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