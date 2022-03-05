«Любое снижение иммунитета может привести к грибковым заболеваниям. На самом деле активизация таких редких процессов от патогенных микробов и грибков бывает только у людей с очень сниженным иммунитетом. Это либо от вирусного ВИЧ, либо от иммунодефицита по любой причине: сахарный диабет, белковое истощение, онкология. Поэтому таких осложнений бояться не стоит, потому что они крайне редкие», — подчеркивает врач.