Перечислены основные жалобы пациентов с омикроном

Эксперт рассказала, что пациенты чаще всего жалуются на сухой непродуктивный кашель (без мокроты), боль в горле, нарушения стула, выраженную головную боль и общую слабость. Однако симптомы интоксикации – температура, например – встречаются теперь реже, чем это было при дельте.