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6 часов назад

Перечислены основные жалобы пациентов с омикроном

Мира Маркина

Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко перечислила основные жалобы пациентов, инфицированных омикроном. Ее слова передает РИА Новости.

Эксперт рассказала, что пациенты чаще всего жалуются на сухой непродуктивный кашель (без мокроты), боль в горле, нарушения стула, выраженную головную боль и общую слабость. Однако симптомы интоксикации – температура, например – встречаются теперь реже, чем это было при дельте.

«То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения», — отметила Марьяна Лысенко.

Эксперт также подчеркнула, что о потере обоняния или осязания пациенты почти не говорят. Чаще они отмечают снижение концентрации при привычной интеллектуальной нагрузке.

Ранее мы рассказывали о способе вылечить кашель, возникающий при инфицировании омикрон-штаммом.

Коронавирус,Видео,Марьяна Лысенко,
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