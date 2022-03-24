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53 минуты назад

Врачи назвали главные кожные симптомы высокого холестерина

Диана Товсепова

О высоком уровне холестерина могут говорить видимые симптомы.

Врачи назвали главные кожные симптомы высокого холестерина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Тревожный признак - липоидная дуга на роговице: серый или мутно-белый круг, очерчивающий радужку глаза", - рассказал член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов изданию KP.RU.

Кожные симптомы критического уровня холестерина назвали специалисты Американской Академии дерматологии.

В частности, тревожными признаками могут стать небольшие наросты белого, желтого, оранжевого или розоватого цвета. Наросты на коже могут быть похожи на бугорки или сыпь. Такие образования называются "эруптивная ксантома" и по сути представляют собой подкожные отложения жировых клеток.

Еще один плохой сигнал - небольшие желтоватые бляшки на веках и вокруг глаз, "ксантелазмы". Они также считаются отложениями избыточного холестерина.

Ранее мы писали о продуктах, которые помогут держать холестерин в норме.

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