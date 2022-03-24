Врачи назвали главные кожные симптомы высокого холестерина

В частности, тревожными признаками могут стать небольшие наросты белого, желтого, оранжевого или розоватого цвета. Наросты на коже могут быть похожи на бугорки или сыпь. Такие образования называются "эруптивная ксантома" и по сути представляют собой подкожные отложения жировых клеток.