Врачи назвали главные кожные симптомы высокого холестерина

О высоком уровне холестерина могут говорить видимые симптомы.
"Тревожный признак - липоидная дуга на роговице: серый или мутно-белый круг, очерчивающий радужку глаза", - рассказал член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов изданию KP.RU.
Кожные симптомы критического уровня холестерина назвали специалисты Американской Академии дерматологии.
В частности, тревожными признаками могут стать небольшие наросты белого, желтого, оранжевого или розоватого цвета. Наросты на коже могут быть похожи на бугорки или сыпь. Такие образования называются "эруптивная ксантома" и по сути представляют собой подкожные отложения жировых клеток.
Еще один плохой сигнал - небольшие желтоватые бляшки на веках и вокруг глаз, "ксантелазмы". Они также считаются отложениями избыточного холестерина.
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