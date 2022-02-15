Продукты, которые помогут держать холестерин в норме

Страшное слово холестерин слышал каждый взрослый человек. Его называют врагом номер один для сердца и сосудов Повышенный уровень холестерина говорит о проблемах со здоровьем, нарушенном обмене веществ и опасен развитием атеросклероза.

Медикаментозные средства зачастую имеют побочные эффекты и выписываются врачом. Однако вы и сами можете скорректировать уровень холестерина. Конечно, стоит задуматься об образе жизни: бросить курить, добавить физические нагрузки и начать избавляться от лишнего веса.

Однако, есть целый список продуктов, которые хорошо справляются с регуляцией уровня холестерина. Среди них специалисты выделяют орехи, авокадо, морепродукты и морскую рыбу, оливковое масло. Если добавить эти продукты в рацион, можно существенно улучшить состояние сосудов.

Оказывается, в борьбе с «плохим» холестерином свою эффективность показали некоторые ягоды. Так например, незрелый крыжовник. В этой ягоде содержится целый комплекс полезных микроэлементов. Многие эксперты рекомендуют употреблять 100-120 грамм в сутки в несколько приемов, чтобы уровень холестерина существенно снизился уже через 2-3 месяца.

«И вот уже который год у меня холестерин в крови в норме. Но летом и зимой я по 10 дней провожу курс лечения крыжовником и очень доволен…», — пишет в Сети мужчина, который проводит десятидневное лечение недозрелыми ягодами крыжовника, съедая по столовой ложке плодов два раза в день.

Кроме того, эффективным средством станет и чай с листьями крыжовника. Так, необходимо одну столовую ложку листьев крыжовника залить 200 мл кипятка и процедить.