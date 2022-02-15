Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-5° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
2 часа назад

Продукты, которые помогут держать холестерин в норме

Диана Товсепова

Страшное слово холестерин слышал каждый взрослый человек. Его называют врагом номер один для сердца и сосудов Повышенный уровень холестерина говорит о проблемах со здоровьем, нарушенном обмене веществ и опасен развитием атеросклероза.

Продукты, которые помогут держать холестерин в норме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медикаментозные средства зачастую имеют побочные эффекты и выписываются врачом. Однако вы и сами можете скорректировать уровень холестерина. Конечно, стоит задуматься об образе жизни: бросить курить, добавить физические нагрузки и начать избавляться от лишнего веса.

Однако, есть целый список продуктов, которые хорошо справляются с регуляцией уровня холестерина. Среди них специалисты выделяют орехи, авокадо, морепродукты и морскую рыбу, оливковое масло. Если добавить эти продукты в рацион, можно существенно улучшить состояние сосудов.

Оказывается, в борьбе с «плохим» холестерином свою эффективность показали некоторые ягоды. Так например, незрелый крыжовник. В этой ягоде содержится целый комплекс полезных микроэлементов. Многие эксперты рекомендуют употреблять 100-120 грамм в сутки в несколько приемов, чтобы уровень холестерина существенно снизился уже через 2-3 месяца.

«И вот уже который год у меня холестерин в крови в норме. Но летом и зимой я по 10 дней провожу курс лечения крыжовником и очень доволен…», — пишет в Сети мужчина, который проводит десятидневное лечение недозрелыми ягодами крыжовника, съедая по столовой ложке плодов два раза в день.

Кроме того, эффективным средством станет и чай с листьями крыжовника. Так, необходимо одну столовую ложку листьев крыжовника залить 200 мл кипятка и процедить.

Специалисты рекомендуют плоды крыжовника и для профилактики и лечения атеросклероза, и при гипертонии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители