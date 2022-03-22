Врачи рассказали о нехватке 80 лекарств в аптеках России

Российские врачи пожаловались на нехватку 80 медицинских препаратов и лекарств в аптеках страны. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос, проведенный профессиональным сообществом «ВрачиРФ».

В частности, медики рассказали, что в аптеках не хватает противовоспалительных препаратов (детский нурофен), противоэпилептических, гастроэнтерологических (урсофальк), противосудорожных (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин). Кроме того, отмечается нехватка антидепрессантов (пароксетин, анафранил) и антипсихотиков (рисполепт).

Возникают также проблемы с лекарствами для поджелудочной и щитовидной железы, инсулином, препаратами для страдающих диабетом (земпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия), а также препаратов для менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстрожель, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан) и комбинированных оральных контрацептивов.

Как подчеркнули в издании, дефицит временный и вызван ажиотажным спросом. При этом пик дефицита уже пройден.