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2 часа назад

Назван способ восполнить нехватку витамина D весной

Мира Маркина

Врач-эндокринолог, диетолог Виктор Жиляев в интервью радио Sputnik рассказал об эффективных способах восполнить нехватку витамина D. Один из них – прием витаминно-минеральных комплексов с определенной периодичностью.

Витамин D способствует усвоению кальция из пищи. Поэтому достаточный уровень этого элемента в организме женщин после менопаузы и мужчин старше 60 лет помогает уберечься им от переломов из-за хрупкости костей.

«Также исследования показали, что, если уровень витамина D снижен, то и иммунитет ослаблен. Доказано положительное влияние витамина D на мышечный тонус, на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, опосредованно он участвует в регуляции артериального давления», — отметил эндокринолог.

Солнечные ванны помогают организму вырабатывать витамин D, однако в городских условиях восполнить его нехватку таким образом сложно. Можно посещать солярий, но нельзя забывать о принципе умеренности. Ведь чрезмерная инсоляция повышает развитие рака кожи – на 75%.

Эксперт советует принимать витаминно-минеральные комплексы в течение года. В них уже содержится точно выверенная на основе исследований доза, безопасная для взрослого человека.

Ранее мы рассказывали подробнее о том, каким людям необходим витамин D.

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