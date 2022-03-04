Ученый объяснил, каким людям необходим витамин D

"Оценить уровень этого витамина в организме можно по рациону. Если человек в возрасте от 18 до 74 лет не употребляет молочные и продукты с витамином D или не ест рыбу несколько раз в неделю, ему необходимо принимать 10 микрограммов витамина с октября по конец марта", — добавил Виртанен.