Как отличить постковидный синдром от дефицита витаминов

Все большее распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что большая часть населения уже переболела. При этом многие страдают от постковидного синдрома, но его проявления могут быть неоднозначными, а весной его и вовсе можно спутать с дефицитом витаминов. О том, как отличить гиповитаминоз от постковида — в материале «Рамблера».
Специалисты объясняют, что гиповитаминоз проявляется следующими симптомами:
• Повышенная утомляемость;
• Плохой аппетит;
• Раздражительность;
• Проблемы со зрением;
• Невриты;
• Кровоточивость десен;
• Нарушение чувствительности в конечностях.
Многие из этих проявлений могут сопутствовать постковиду.
«Удивительно, но симптомы постковидного синдрома во многом совпадают с признаками гиповитаминоза: расстройства пищеварения, снижение активности иммунитета, выпадение волос, постоянная усталость и сильная утомляемость», — рассказал основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.ru Валерий Саванович в беседе с «Известиями».
Отличительный симптом – внезапное и обильное выпадение волос. У многих переболевших коронавирусом возникает такая проблема, независимо от времени года.
Гиповитаминоз же характерен преимущественно для сезона март — май.
Кроме того, из-за постковида могут развиться одышка, проблемы с печенью, нарушение обоняния и вкуса, чего при сезонном дефиците витаминов не произойдет.
«Причина заключается в том, что синдром затрагивает значительную часть органов — лёгкие, сердце, сосуды, нервную систему, печень, кишечник и так далее», — добавил Семенович.
Еще один характерный именно для постковидного симптома признак — повышенное тромбообразование.