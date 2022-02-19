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1 час назад

Как отличить постковидный синдром от дефицита витаминов

Диана Товсепова

Все большее распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что большая часть населения уже переболела. При этом многие страдают от постковидного синдрома, но его проявления могут быть неоднозначными, а весной его и вовсе можно спутать с дефицитом витаминов. О том, как отличить гиповитаминоз от постковида — в материале «Рамблера».

Как отличить постковидный синдром от дефицита витаминов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты объясняют, что гиповитаминоз проявляется следующими симптомами:

• Повышенная утомляемость;

• Плохой аппетит;

• Раздражительность;

• Проблемы со зрением;

• Невриты;

• Кровоточивость десен;

• Нарушение чувствительности в конечностях.

Многие из этих проявлений могут сопутствовать постковиду.

«Удивительно, но симптомы постковидного синдрома во многом совпадают с признаками гиповитаминоза: расстройства пищеварения, снижение активности иммунитета, выпадение волос, постоянная усталость и сильная утомляемость», — рассказал основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.ru Валерий Саванович в беседе с «Известиями».

Отличительный симптом – внезапное и обильное выпадение волос. У многих переболевших коронавирусом возникает такая проблема, независимо от времени года.

Гиповитаминоз же характерен преимущественно для сезона март — май.

Кроме того, из-за постковида могут развиться одышка, проблемы с печенью, нарушение обоняния и вкуса, чего при сезонном дефиците витаминов не произойдет.

«Причина заключается в том, что синдром затрагивает значительную часть органов — лёгкие, сердце, сосуды, нервную систему, печень, кишечник и так далее», — добавил Семенович.

Еще один характерный именно для постковидного симптома признак — повышенное тромбообразование.

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