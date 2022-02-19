Как отличить постковидный синдром от дефицита витаминов

Все большее распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что большая часть населения уже переболела. При этом многие страдают от постковидного синдрома, но его проявления могут быть неоднозначными, а весной его и вовсе можно спутать с дефицитом витаминов. О том, как отличить гиповитаминоз от постковида — в материале «Рамблера».