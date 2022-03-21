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1 час назад

Психолог назвала неочевидную причину сахарного диабета

Мария Иглина

Российский психолог "СМ-Клиники" Любовь Крушинских заявила, что затяжной стресс может привести к развитию сахарного диабета или гипертонии. Слова эксперта приводят "Известия".

Психолог назвала неочевидную причину сахарного диабета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, затяжной стресс вызывает истощение организма и преждевременное старение всех клеток, а также негативно влияет на работу внутренних органов. И одними из самых распространенных заболеваний, которые появляются из-за этого, являются сахарный диабет и гипертония.

"Надо сказать еще об одном факте, который усугубляет стресс, — это отношение человека к собственному старению. Если человек воспринимает свой возраст как угасание жизненных функций и собственной силы, крушение планов, то такое убеждение приводит к тому, что человек теряет свои последние жизненные смыслы и вместе с этим и силы",

— отметила Крушинских.

Ранее были названы необычные симптомы появления тромбов.

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