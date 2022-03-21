Психолог назвала неочевидную причину сахарного диабета

"Надо сказать еще об одном факте, который усугубляет стресс, — это отношение человека к собственному старению. Если человек воспринимает свой возраст как угасание жизненных функций и собственной силы, крушение планов, то такое убеждение приводит к тому, что человек теряет свои последние жизненные смыслы и вместе с этим и силы",