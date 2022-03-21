"Если это острый тромбоз, то ухудшение зрения, появление пелены перед глазами наступает резко. Если это хроническое заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов сетчатки, здесь разбег по времени побольше. Человек успеет обратиться к окулисту, тот посмотрит глазное дно, исследует сосуды и назначит ему разжижающие кровь и улучшающие кровоток лекарства. Если же ничего не делать, может произойти отслойка сетчатки, а это слепота",