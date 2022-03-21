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1 час назад

Врач перечислил необычные симптомы появления тромбов

Стелла Шмель

Образование тромбов может проявляться необычными симптомами. Об этом в разговоре с "Москвой 24" заявил кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

"К примеру, при образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отечная, синяя по сравнению с другой. Любимое место, куда они потом устремляются, – легкие. Тромб в этом случае обнаруживается после ультразвукового исследования".

Также о формировании тромбов может сигнализировать одышка. А нарушение кровотока в конечности будет указывать на образование артериального тромба.

Инфаркт тоже может указывать на тромбоз.

"Ставится инфаркт, логически понятно, что там произошел тромбоз. Но его надо доказывать, и на это есть всего 4–6 часов",

– отметил врач.

Бывает и такое, что тромбоз путают с другими болезнями: например аппендицитом, панкреатитом или так называемым острым животом. Это происходит из-за того, что у пациента могут возникать сильные боли в области живота.

Тромб может возникнуть даже в сосудах глаза, напомнил Серебрянский.

"Если это острый тромбоз, то ухудшение зрения, появление пелены перед глазами наступает резко. Если это хроническое заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов сетчатки, здесь разбег по времени побольше. Человек успеет обратиться к окулисту, тот посмотрит глазное дно, исследует сосуды и назначит ему разжижающие кровь и улучшающие кровоток лекарства. Если же ничего не делать, может произойти отслойка сетчатки, а это слепота",

– рассказал он.

Ранее мы писали, какие пищевые привычки провоцируют появление тромбов.

Новости,Видео,Юрий Серебрянский,
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