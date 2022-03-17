Названы пищевые привычки, которые провоцируют появление тромбов

Стало известно, какие пищевые привычки провоцируют образование тромбов.
Врач-терапевт, кардиолог Владимир Пирожников отметил, что тромбы могут возникнуть у человека, который привык питаться жирной и углеводной едой. Важно придерживаться баланса белков, жиров и углеводов и не злоупотреблять вредными блюдами. Его слова приводит издание "Доктор Питер".
"Опасно чрезмерное употребление простых углеводов и сахара, которые в немалых объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах".
По мнению врача, причиной тромбоза может стать и злоупотребление маргарином и копчеными колбасами. Мясные продукты лучше употреблять в отварном виде, отметил врач.
"Отдельным пунктом хочется выделить свиную и говяжью печень. В этих продуктах содержится много витаминов группы К, которые плохо влияют на свертываемость крови и повышают вероятность возникновения тромбов. Поэтому их тоже стоит ограничить"
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