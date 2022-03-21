Названы последствия неправильного использования мышки

"Обычно, синдром впервые проявляется во время или после сна. Характеризуются первые симптомы непреодолимым желанием встряхнуть руки, а также болью, онемением, зудом и покалыванием рук. В случае, если больной игнорирует симптомы, это грозит атрофией мышц у основания большого пальца, а в дальнейшем приведет к необратимому нарушению функций кисти"