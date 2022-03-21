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3 часа назад

Названы последствия неправильного использования мышки

Стелла Шмель

В случае сдавливания срединного нерва запястья возникает туннельный синдром кисти. Он возникает и усугубляется от неправильного держания мышки и клавиатуры. Об этом заявила главный врач Скандинавского Центра Здоровья, доктор медицинских наук Гаврилова Наталья. Ее слова приводит "Газета.ру".

Названы последствия неправильного использования мышки
Фото: unsplash.com/@carrieallenllcunsplash.com/@carrieallenllc

"Обычно, синдром впервые проявляется во время или после сна. Характеризуются первые симптомы непреодолимым желанием встряхнуть руки, а также болью, онемением, зудом и покалыванием рук. В случае, если больной игнорирует симптомы, это грозит атрофией мышц у основания большого пальца, а в дальнейшем приведет к необратимому нарушению функций кисти"

Рука может начать слабеть при прогрессировании заболевания.

"В таком случае заболевшему становится все труднее выполнять простые функции, например, взять со стола ручку или открыть бутылку. Диагностируют заболевание на основании осмотра врача, а затем МРТ кисти. На МРТ просматривается отек нерва и возможное скопление жидкости вокруг".

Ранее мы писали, как восстановить сон без таблеток.

Новости,Наталья Гаврилова,
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