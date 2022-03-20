Врач назвал распространенные симптомы аллергии

"Насморк может быть вирусным, бактериальным, то есть возникает ОРВИ, ОРЗ, гайморит, которые сопровождаются заложенностью носа. Может быть инфекционный конъюнктивит, часто герпетический, хламидийный. Бронхиальная астма может возникать не только из-за аллергии на пыльцу, но и из-за инфекции. То есть у чувствительных людей она может обостриться из-за ОРВИ, а не из-за пыльцы",