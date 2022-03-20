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1 час назад

Врач назвал распространенные симптомы аллергии

Стелла Шмель

Доктор перечислил характерные симптомы поллиноза. Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие проявления свойственны для аллергии на пыльцу растений. Его слова приводит RT.

Врач назвал распространенные симптомы аллергии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Основными симптомами считаются зуд в носу и чихание.

Но есть и более тяжелые формы: бронхит и бронхиальная астма, а также конъюнктивит. Также у некоторых людей может возникать очаговое поражение кожи.

"Характерными местами являются участки под воротником и манжетами рубашки",

— рассказал Болибок.

Кроме того, важно уметь отличать аллергию от ОРВИ или гайморита.

"Насморк может быть вирусным, бактериальным, то есть возникает ОРВИ, ОРЗ, гайморит, которые сопровождаются заложенностью носа. Может быть инфекционный конъюнктивит, часто герпетический, хламидийный. Бронхиальная астма может возникать не только из-за аллергии на пыльцу, но и из-за инфекции. То есть у чувствительных людей она может обостриться из-за ОРВИ, а не из-за пыльцы",

— подытожил врач.

Ранее мы писали, что иммунолог развеял популярный миф об аллергии.

Новости,Владимир Болибок,
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