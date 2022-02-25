Иммунолог развеял популярный миф об аллергии

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус развеял популярный миф, связанный с аллергией на сладкое. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам врача, аллергия — это нестандартная реакция иммунной системы человека на какой-то раздражитель, или аллерген. Все аллергены представляют собой белки, которые содержатся в тех или иных веществах или продуктах.

«В случае со сладким мы имеем дело с углеводами. Запомните, аллергической реакции на сахар нет», — заявил он

Если человек съел несколько конфет и у него появились высыпания на коже, то это может быть либо аллергическая реакция на белок в составе продукта, либо псевдоаллергическая реакция, уточнил доктор. В обоих случаях необходимо обратиться к специалисту.

По словам Продеуса, псевдоаллергия может возникнуть, если человек съел большое количество какого-то продукта.

«От кусочка шоколада ничего не будет, а вот если съесть целую плитку, получите неприятные последствия в виде зудящей сыпи», — предупредил он.

Чтобы проявилась истинная аллергия, достаточно даже минимального контакта с раздражителем, уточнил врач.

«Помните, что истинная аллергия может проявляться сильными и даже угрожающими жизни симптомами — такими как отек Квинке или анафилаксия. Поэтому аллергия должна быть под контролем!» — добавил телеведущий.